VASTO: COMMENTI SOCIAL CONTRO DUE AGENTI DI POLIZIA, AVVOCATO PRESENTA OLTRE DUECENTO DENUNCE

VASTO – Sono oltre duecento le denunce che l’avvocato vastese Fiorenzo Cieri ha presentato in Procura dopo che a Vasto (Chieti) lo scorso 31 gennaio, in occasione di uno accesa discussione, ripresa da uno smartphone, in Via Crispi, tra un commerciante e due agenti di polizia, sono piovuti commenti sui social ritenuti dallo stesso legale ingiuriosi nei confronti dei due uomini in divisa.

“Si tratta di commenti ritenuti ingiuriosi. Esprimere la propria opinione è lecito, ma ledere l’onorabilità e la professionalità no. Ho raccolto tutte le frasi offensive e diffamanti, i miei clienti chiederanno un giusto risarcimento danni”, le parole dell’avvocato Cieri.

In uno dei momenti più concitati dello discussione, il commerciante avrebbe preso a pugni la volante.

Il gesto ha quindi portato uno dei due agenti a tirare fuori il taser e a far inginocchiare il commerciante.