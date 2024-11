VASTO: CONCLUSO L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SANTA LUCIA CON FONDI MINISTERIALI

VASTO – E’ terminato l’intervento di riqualificazione di via Santa Lucia a Vasto (Chieti), grazie a un finanziamento, completamente garantito da fondi ministeriali, di 1.800.000 euro di cui il Comune di Vasto è risultato beneficiario.

“Non è stato semplice assicurarsi i finanziamenti, ma grazie all’impegno nel sollecitare l’interesse al progetto è stato possibile ottenere l’ingente somma che ha consentito di riqualificare e consolidare un’area dove – ha evidenziato il sindaco di Vasto, Francesco Menna – da tempo si registravano criticità, soprattutto sul marciapiede che presentava delle numerose e profonde lesioni”.

“E’ intento di quest’Amministrazione – prosegue Menna – chiedere ulteriori somme per procedere con altre aree della stessa zona e riuscire, magari, nel completamento della strada uniformando tutta la via. Intanto siamo riusciti a garantire altri parcheggi, necessari soprattutto per gli utenti dell’ospedale e dei vicini uffici dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Sono certo che questa riqualificazione sia apprezzata anche da tanti sportivi che frequentano questa strada per le attività all’area aperta”.