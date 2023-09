VASTO: CONSIGLIERE SORIA LASCIA LA LEGA E COSTITUISCE NUOVO GRUPPO CON CAPPA

VASTO – Giuseppe Soria, unico rappresentante della Lega in consiglio comunale a Vasto, lascia il partito di Matteo Salvini.

Nessuna accusa di Soria al partito, però, che in conferenza stampa ha detto di voler varare Alessandra Cappa, consigliera di “Per Vasto”, dà vita al nuovo gruppo consiliare “Vasto popolare e liberale”, che resterà nel centrodestra all’opposizione del sindaco di centrosinistra Francesco Menna. La Lega però perde il suo unico consigliere, e non sarà più rappresentata nel Consiglio comunale.

Soria, va ricordato, era entrato nel consiglio comunale come primo dei non eletti nella lista della Lega dopo che la consigliera regionale Sabrina Bocchino ha rimesso il mandato consiliare a febbraio del 2022 per dedicarsi in via esclusiva al gravoso impegno in consiglio regionale.