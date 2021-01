VASTO, CONSULTA GIOVANILE ORGANIZZA EVENTO ONLINE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA

VASTO – “Per mantenere viva la memoria di una tragica pagina storica che non va dimenticata, e per commemorare le vittime e tutti i sopravvissuti dell’Olocausto, la consulta giovanile di Vasto nel ‘Giorno della Memoria’, ha pensato di creare, per domani alle ore 16:30 un evento online che tratterà della figura di Etty Hillesum“.

Lo dichiara la presidentessa, Marta Del Negro che aggiunge: “Abbiamo coinvolto per l’occasione la professoressa Patrizia Ciccarella che interverrà dopo il saluto del sindaco Francesco Menna e dell’assessore alle Politiche Giovanili Paola Cianci. Presenteremo una visione intima, spirituale e psicologica della scrittrice olandese, vittima dell’Olocausto, morta nel campo di Auschwitz il 30 novembre del 1943”.

“Tra gli interventi documentativi – prosegue Marta Del Negro – vi saranno la lettura di scritti di Etty Hillesum associati a un esperienza visiva sensoriale e intellettuale. Le seguenti lettere saranno interpretate dai componenti della Consulta Giovanile di Vasto accompagnate da riflessioni e ouverture. L’intera esperienza di conoscenza sarà svolta online in rispetto alle normative dell’emergenza attuale, con un pubblico interattivo e trasmessa sulle nostre pagine social in diretta Facebook”.

“Ringraziamo le ragazze ed i ragazzi della Consulta Giovanile – dicono il sindaco, Francesco Menna e l’assessore alle Politiche Giovanili, Paola Cianci – per avere, ancora una volta, colto l’opportunità di condividere con le nuove generazioni tematiche delicate e profonde come l’Olocausto, una strage che ha segnato la storia del mondo intero. Ci emoziona il loro impegno – concludono sindaco e assessore – e siamo certi che verrà apprezzato come sempre dalla nostra comunità. Grazie alla Professore Ciccarella per la sua disponibilità”.

