VASTO: COPPIA IN VIAGGIO CON FIGLI PICCOLI E COCAINA, DUE ETTI SOTTO I SEDILI, ALTRA DROGA IN CASA

VASTO – Viaggiavano con i due figli piccoli, un bimbo di 6 mesi e l’altro di 2 anni, ma avevano nell’auto anche oltre due etti di cocaina. I coniugi sono stati fermati, la donna è stata arrestata per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e posta ai domiciliari.

L’operazione è stata portata a termine da agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Vasto.

Due poliziotti liberi dal servizio hanno notato i coniugi tornare nel territorio vastese dopo essere usciti al casello Vasto Nord dell’autostrada A14. Riconoscendoli come soggetti dediti ad attività di spaccio, hanno allertato una volante che ha disposto un controllo su strada.

I due si sono mostrati nervosi e insofferenti, al punto che gli agenti hanno ritenuto opportuno trasferirli negli Uffici del Commissariato di Vasto.

Qui, presente un legale di fiducia, la coppia è stata sottoposta a perquisizione personale. Poi, nell’auto, in una busta sottovuoto custodita in una borsa sotto un sedile, sono stati trovati 211 grammi lordi di cocaina.

Nell’abitazione della coppia sono stati scoperti altri 2,1 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e altro materiale da imballaggio.

La donna, che si è fatta carico della responsabilità circa possesso e utilizzo della sostanza, è stata arrestata; l’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso.