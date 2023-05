VASTO: COPPIA INSEGUITA DA UN LUPO SI RIFUGIA SU UN ALBERO. IL RACCONTO, “ESPERIENZA TERRIBILE”

VASTO – Brutta avventura per una coppia di professionisti vastesi quali uscendo dopo cena dalla casa di due amici che abitano in un complesso di villette alle spalle di viale Perth, si sono trovati di fronte un lupo. Lo racconta il Centro.

L’animale, secondo quanto riportato dal quotidiano, ha prima rincorso la moglie, M.C. che è riuscita ad arrampicarsi su un cancello scavalcandolo. A quel punto il lupo ha preso di mira il marito, V.D.C.. L’uomo, che lavora nello studio legale dell’avvocato Marisa Berarducci, si è rifugiato su un albero. A salvare la coppia sono stati gli amici che li avevano ospitati a cena. Questi hanno raggiunto la coppia in pericolo con un’auto facendola salire a bordo. La sequenza è durata pochi minuti ma le vittime dell’aggressione sono ancora sotto choc.

La vicenda è stata riferita all’avvocato Berarducci. Il legale, in attesa di decidere il da farsi, lancia un invito alla Regione e ai carabinieri forestali. «L’aggressione», rimarca l’avvocato, «è avvenuta in un quartiere vicino a strutture sportive e attività commerciali. Se al posto della coppia ci fosse stato un bambino o un anziano l’epilogo sarebbe stato molto diverso. Chi di dovere prenda adeguati provvedimenti per evitare che i lupi invadano ancora il centro abitato. Negli ultimi tempi le segnalazioni sono state numerose. Se pericolosi, gli animali vanno catturati e trasferiti altrove. In ogni caso, va garantita la sicurezza ai cittadini».

La paura per M.C. e V.D.C. è stata tanta. «Quel lupo era affamato e non aveva alcuna voglia di andare via», racconta M.C. al Centro. «Non so nemmeno io come sono riuscita a correre più forte di lui arrampicandomi a un cancello. Poi è stata la volta di mio marito. Il lupo è rimasto sotto l’albero su cui lui si era arrampicato fino a quando non sono arrivati i nostri amici in auto. Noi non siamo riusciti a raggiungere la nostra auto. Abbiamo chiamato i carabinieri, ma al loro arrivo il lupo era già andato via. È stata una esperienza terribile, che non auguro a nessuno», afferma la donna. Solo qualche giorno fa erano stati avvistati altri esemplari sulla spiaggia di Punta Aderci e nel quartiere Incoronata. Il sindaco Francesco Menna assicura di avere riferito il problema ai carabinieri forestali.