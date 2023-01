VASTO: DA DOMANI VIA ISTONIA INTERDETTA AL TRAFFICO DA PIAZZA VERDI PER LAVORI DI MANUTENZIONE

VASTO – Domani 10 gennaio dalle ore 07:00 alle ore 18:00 (e fino a cessate esigenze lavorative) al fine di eseguire dei lavori di manutenzione Via Istonia sarà interdetta al traffico da Piazza Verdi. Garantirà l’accesso a Vasto Marina il percorso alternativo via Crispi, via Roma e via Magnacervo, strade che si ricollegheranno a via Istonia.

Per coloro che provengono dalla Statale 16 sarà possibile raggiungere Vasto città percorrendo Via Istonia a senso unico di macia con direzione veicolare da Marina di Vasto.

A darne notizia sono Il sindaco di Vasto Francesco Menna e l’assessore alla Polizia Locale, Carlo Della Penna.