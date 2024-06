VASTO: DONNA INGLESE 52ENNE TROVATA MORTA IN APPARTAMENTO DEL CENTRO STORICO

VASTO – Una donna inglese, di 52 anni, è stata trovata priva di vita in un appartamento in pieno centro storico a pochi passi dal Teatro Rossetti. A dare l’allarme amici preoccupati del silenzio da alcuni giorni. La donna abitava in via Aimone.

Ad aprire la porta dell’abitazione sarebbe stata una ditta Vastese del settore serramenti. Successivamente sono arrivati anche i Vigili del fuoco di Vasto.

Il decesso, al momento, viene ricondotto a cause naturali non essendo state rintracciati elementi che facciano propendere per altra motivazione.

Al momento la salma è ancora a disposizione dell’ Autorità giudiziaria e nelle prossime ore sarà restituita ai familiari. La 52enne, di nazionalità inglese, aveva diversi amici a Vasto : proprio questi sono stati a chiamare prima la ditta per far aprire la porta di casa e poi i soccorsi.

Sul posto oltre al magistrato di turno, il medico legale della Asl e i carabinieri della locale stazione.