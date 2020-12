VASTO: DONNA POSITIVA AL COVID PARTORISCE IN OSPEDALE, BAMBINA E’ SANA

VASTO – Positiva al virus, ha partorito una bellissima bambina all’ospedale San Pio di Vasto. La figlia è negativa.

“La neo mamma – scrive in un comunicato stampa la Asl di Chieti – alla sua prima gravidanza, è stata poi trasferita nell’unità operativa di Malattie infettive e affidata alle cure della responsabile, Maria Pina Sciotti. Il primario è stata al suo capezzale tutta la notte per scongiurare possibili complicanze post parto causate dall’infezione. La piccola, invece, in buone condizioni di salute, ma nata in anticipo rispetto al termine previsto, è stata trasferita alla Neonatologia dell’ospedale di Pescara”.

“Il personale si è reso disponibile a fare videochiamate con la neo mamma affinché potesse vedere la piccina e colmare in qualche modo la distanza fisica. Certo, non potrà abbracciarla, al momento, ma almeno grazie alla tecnologia la sentirà più vicina. La donna dovrà restare in ospedale ancora un po’. Le sue condizioni non sono preoccupanti, ma deve guarire dalla polmonite causata dal Covid-19”, si legge ancora nella nota.

