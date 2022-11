VASTO: ECCO L’ISOLA ECOLOGICA CHE “MANGIA” LA PLASTICA, ENTRERA’ IN FUNZIONE IL 10 DICEMBRE

VASTO -In Piazza Baden Powell è stata collocata l’Eco-pet, un’isola ecologica informatizzata ad alta capacità, che consente la raccolta di bottiglie di plastica e limita la dispersione di materiale nell’ambiente. L’eco-compattatore, che sarà in funzione entro il 10 dicembre, è in grado di quantificare in maniera puntuale le bottiglie conferite e ridurre il volume delle stesse in modo da dilungare i tempi di ritiro degli scarti e ottimizzare i costi.

“Uno strumento pratico ed utile per incentivare i cittadini al corretto riciclo dei rifiuti e favorire la raccolta differenziata, un impegno collettivo per l’ambiente. L’isola ecologica – hanno evidenziato il sindaco Francesco Menna e l’assessore all’Ambiente, Gabriele Barisano – dispone di un sistema di riconoscimento dell’utente virtuoso, che a seguito del conferimento dei rifiuti potrà accumulare buoni sconto, tramite App su smartphone, spendibili presso esercizi commerciali convenzionati all’iniziativa.

Il progetto è nato dalla partecipazione del Comune di Vasto al programma “Mangiaplastica” realizzato dal Ministero dell’Ambiente, che ha disposto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto di eco-compattatori”.