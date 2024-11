VASTO: ELISABETTA VERNITTI COMPIE CENTO ANNI, “CI VEDIAMO NEL 2025”. COMUNE LE DONA UNA TARGA

VASTO – “Ci vediamo il prossimo anno”: con queste parole la centenaria Elisabetta Vernitti oggi ha salutato il sindaco di Vasto (Chieti), Francesco Menna, che ha raggiunto la casa della donna nel centro storico per festeggiare l’ambizioso traguardo.

Vedova da molti anni – si legge in un comunicato del Comune di Vasto – Elisabetta Vernitti ha atteso fino all’età di trentanove anni per sposare il suo grande amore Michele Fiore. Ha dovuto attendere, come era consuetudine in quegli anni, prima il matrimonio delle sorelle più grandi e solo dopo è stata autorizzata dai genitori a sposarsi. L’arzilla centenaria in ottima forma ha festeggiato con tutti i parenti, il sindaco e l’assessore Nicola Della Gatta che conosce da quando era bambino ed ha cominciato frequentare la chiesa di San Giuseppe.

“Il segreto per arrivare a cento anni -ha detto la donna – tanta fede e una buona alimentazione. Mangio tutto e accompagno ogni pasto con un buon bicchiere di vino e poi tanto affetto dalle persone a me care”.

Il sindaco ha consegnato alla festeggiata una targa: Auguri a Elisabetta Vernitti che compie 100 anni. Un traguardo straordinario, ricco di esperienza, saggezza e ricordi. Alla signora Elisabetta esempio di vitalità, tenacia e generosità un augurio speciale da tutta l’Amministrazione Comunale di Vasto.