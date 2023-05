VASTO ESULTA, BANDIERA BLU A SPIAGGIA SAN TOMMASO. RINCONFERMATE VIGNOLA, PUNTA PENNA E VASTO MARINA

VASTO – Bandiera blu per Vasto (Chieti) per la spiaggia di San Tommaso e per la riconferma per Vignola, San Nicola, Punta Penna e Vasto Marina. “Il lavoro di questi anni sta portando grandi risultati – ha detto il sindaco, Francesco Menna – a dimostrarlo è questo nuovo importante riconoscimento”.

“Una bellissima notizia – ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano – per la città. Un risultato molto atteso che premia l’impegno dell’Amministrazione. Andiamo avanti per conservare questo importante riconoscimento”.

“Le nostre spiagge pluripremiate dalla Bandiera blu rappresentano una grande promozione per i turisti che potranno scegliere – ha concluso l’assessore al Turismo Licia Fioravante – tra le diverse tipologie di spiagge del nostro litorale. Il modo migliore per avviare la bella stagione”.