VASTO: GARA SOLIDARIETA’ PER GATTINA KIBRIT PRESA A CALCI E AZZOPPATA

VASTO – Da Vasto è partita una gara di solidarietà per permettere a una gattina di tornare a camminare: in poche ore su GoFundMe sono stati raccolti 6.500 euro per le cure veterinarie.

“Kibrit – racconta l’organizzatore, Marco Spadaccini, che l’aveva trovata mentre piangeva disperata su un precipizio – ha incontrato un mostro che le ha dato un calcio sull’addome provocandole un taglio interno dalla vescica al diaframma”.

“Ha subito un’operazione urgente – spiega – e attualmente non è in grado di mangiare né di bere da sola e non può più camminare”.

Kiribit amava andare sullo skateboard, le sue scorribande venivano filmate e caricate sui social. “Vorrei tanto che potesse almeno tornare a camminare. Ringraziamo – scrive Spadaccini – tutte le persone che aiuteranno Kibrit a coprire i costi delle cure mediche”.

La raccolta fondi ha ricevuto centinaia di donazioni ed è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/se-ti-va-aiuta-kibritskatecat-a-tornare-felice