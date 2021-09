VASTO, GLI APPUNTAMENTI IN CALENDARIO PER LE FESTE PATRONALI

VASTO – Il programma tradizionale delle Feste patronali, anche quest’anno a causa dell’emergenza pandemica e il rispetto di rigorosi protocolli anti covid- 19, subirà diverse variazioni. Sarà una festa diversa dal passato. Per garantire la partecipazione di tutti sono stati organizzati dal 25 settembre al due ottobre oltre 30 appuntamenti musicali, tutti gratuiti, in luoghi diversi del centro storico: Giardini d’Avalos, Piazza Pudente, Piazza del Popolo, Corso de Parma, Via Santa Maria, Piazza Barbacani e Corso Nuova Italia. Per ragioni di salute pubblica la processione non vedrà la partecipazione dei fedeli, per le limitazioni imposte dalla normativa anti-covid.

Non mancherà la banda il 29 e il 30 nel cortile di Palazzo d’Avalos. La Santa Messa presieduta dal Vescovo il 29 settembre alle ore 11:00 ed il 30 settembre alle ore 18:00 ed infine i fuochi pirotecnici alle ore 23:30. Dal 1 al 3 ottobre, tre giorni di sport, arte ed enogastronomia lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi con Art Bike and Run.

La manifestazione, promossa da Legambiente Onlus in collaborazione con la Camera di Commercio di Chieti Pescara, insieme con la Regione Abruzzo, Provincia di Chieti, Comune di Vasto e Gal Costa dei Trabocchi. L’evento prevede ciclismo, corsa, passeggiate, street art e degustazioni, un mercato del gusto, una cittadella dello sport che sarà allestita in piazza Rodi a Vasto Marina, punto di incontro e di ritrovo per atleti e sportivi nonché sede della segreteria organizzativa e di tutte le premiazioni con spazi dedicati a degustazioni, workshop, attività ludiche per adulti e bambini. Tra gli appuntamenti più attesi la ciclopedalata non competitiva che condurrà i partecipanti da Marina di San Vito a Fossacesia per proseguire verso Marina di Torino di Sangro, Casalbordino, Punta Aderci e Vasto Marina. Per il programma della manifestazione o per partecipare alle iniziative consultare il sito www.artbikeandrun.it