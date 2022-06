VASTO: GRANDE FESTA PER I 100 ANNI DI CESIRA TACCHI CERISOLI

VASTO – “Compiere cento anni vuol dire avere percorso un lungo cammino, essere ricchi di esperienza, saggezza e ricordi. Auguri per questo ambizioso traguardo”.

È quanto si legge in una targa consegnata a Cesira Tacchi Cerisoli per i suoi 100 anni, in occasione della festa a cui ha partecipato nel pomeriggio il sindaco di Vasto (Chieti) Francesco Menna in rappresentanza dell’Amministrazione e di tutta la comunità.

Nata a San Giuliano Terme in provincia di Pisa, dal 1978 Cesira Tacchi vive a Vasto. La festa, organizzata per l’occasione ha visto la partecipazione di tanti familiari ed amici. I

“Sono sempre molto disponibile ad omaggiare i nostri centenari – ha dichiarato il sindaco Menna- perché rappresentano grande orgoglio per tutta la comunità. La loro esperienza e saggezza contribuiscono a diffondere la nostra storia e la nostra identità”.