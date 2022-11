VASTO: GRATTA E VINCE DUE MILIONI. ORA PARTE LA DIFFICILE CACCIA AL POSSESSORE DEL BIGLIETTO

VASTO – Gratta e vince due milioni e la sua vita ha una svolta davvero impensata. Il fortunato scommettitore ha effettuato la giocata nella tabaccheria della famiglia Cocco in centro a Vasto. Il tutto grazie a un biglietto di soli dieci euro.

La tabaccheria della famiglia Cocco è gestita dalle sorelle Cinzia e Daniela che non hanno idea di chi possa aver comprato il Gratta e vinci ma sanno solo che vendita è stata fatta il 23 novembre. L’individuazione è resa ancora più complicata dal fatto che la tabaccheria è dotata anche di un distributore esterno per i tagliandi del Mega miliardario.

Ora è caccia al possessore del biglietto ma non sarà facile scovarlo a meno che non si faccia vivo lui caso mai in forma anonima. E’ assai verosimile, come avviene in questi casi, che il tagliando vincente sia stato già depositato in una banca per avviare le procedure di riscossione della vincita.

Si tratta, ovviamente, della più grossa vincita registrata da sempre a Vasto anche se in passato ve ne fu anche una di mezzo milione sempre nella medesima ricevitoria.