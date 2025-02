VASTO: I CONSIGLIERI DI FDI, “FINALMENTE ARRIVA IL CONTO ALLA ROVESCIA AI SEMAFORI”

VASTO – “Dopo mesi di battaglie e scontri in consiglio comunale, finalmente la giunta di Vasto ha deliberato l’installazione dei display contasecondi sui semafori. Una vittoria di Fratelli d’Italia, che aveva proposto questa soluzione da tempo, ricevendo in cambio solo dinieghi e arrampicate sugli specchi da parte dell’amministrazione comunale”. Lo affermano i consiglieri di FDI di Vasto (Chieti) Francesco Prospero, Vincenzo Suriani e Guido Giangiacomo.

“Come già avevamo detto in consiglio comunale, il count-down si poteva installare, ma il sindaco, il suo assessore al traffico e il consigliere Nicola Di Stefano hanno preferito negare l’evidenza. Quest’ultimo, in particolare, si era sgolato in consiglio per sostenere che non fosse possibile farlo, arrampicandosi su interpretazioni normative sbagliate. Ora che persino la loro stessa giunta ha deciso di installarlo, ci chiediamo: Di Stefano, il sindaco e l’assessore al traffico hanno cambiato idea per convenienza politica o semplicemente non sapevano di cosa parlavano fin dall’inizio? In entrambi i casi, hanno dimostrato di non avere alcuna visione per la città e di amministrare senza criterio”.

“Alla fine, la realtà ha prevalso sulla loro propaganda: il count-down si poteva installare e si installerà. Fratelli d’Italia ha portato avanti una battaglia di buon senso per i cittadini, mentre il centrosinistra si è dimostrato ancora una volta confuso e incoerente. Ora ci auguriamo che la giunta non impieghi anni anche per risolvere i problemi della ZTL e delle multe collegate, che stanno creando disagi e ingiustizie ai cittadini. Non vorremmo dover assistere allo stesso teatrino visto con il count-down: prima dicono che non si può fare, poi alla fine lo fanno, ma solo dopo anni di ritardi e di difficoltà per i cittadini”.