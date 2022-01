VASTO, INAUGURATO NUOVO MCDONALD’S CON PARCHEGGI, BIKE SHARING E POSTAZIONI PER RICARICA DELLE AUTO

VASTO – E’ stato inaugurato questa mattina, alla presenza di tanti cittadini, il nuovo McDonald’s sulla Circonvallazione Istonienese. Una nuova struttura, benedetta da don Gianni Sciorra, vicario episcopale della Diocesi di Chieti-Vasto, all’avanguardia, ecocompatibile, ecosostenibile e che rispecchia i criteri della digitalizzazione.

“Ringrazio Angelo Salvatore licenziatario del McDonald’s per questa nuova apertura. Per noi rappresenta un ulteriore segnale di vicinanza alla nostra comunità in termini di servizi offerti alla città”, ha affermato il sindaco, Francesco Menna che ha sottolineato che il nuovo McDonald’s è stato realizzato in un’area in espansione che grazie al nuovo punto ristoro la riqualifica urbanisticamente.

“Un’offerta che è in linea con i principi del diritto all’ambiente e alla salute e del principio di equità intergenerazionale. Un mondo quello del McDonald’s che garantisce cooperazione, integrazione, collaborazione nonché l’incontro degli anziani con i giovani, dei nipoti con i nonni. Ma il McDonald’s è anche un’offerta alimentare legata alla qualità”, ha proseguito e concluso Menna che ha evidenziato il grande e forte attaccamento di Angelo Salvatore e della “famiglia” McDonald’s ai principi, ai valori e agli ideali della solidarietà. “Da sempre, e soprattutto in questi mesi di pandemia, sono stato più volte contattato da Angelo e dal suo staff per destinare pasti caldi ai bisognosi”.

“E’ un sogno che si realizza” ha spiegato Angelo Salvatore che ha ringraziato il Comune di Vasto e gli operai che hanno “lavorato senza sosta per 32 giorni anche sotto la pioggia per arrivare oggi a questa bella giornata di festa”. Un ringraziamento è stato rivolto anche ai dipendenti, al supervisore, al Direttore delle risorse umane e all’azienda di pulizia.

Tante le novità del nuovo McDonald’s rispetto al precedente punto di via Bachelet: oltre 200 posti a sedere tra interno ed esterno con la possibilità di asporto attraverso diverse modalità come la corsia McDrive che permetterà di ordinare, pagare e ricevere l’ordine direttamente dalla propria auto. C’è poi lo spazio del McCafé oltre all’area giochi esterna per i bambini. E poi ancora l’ordinazione che può avvenire in autonomia ai Kioskdigital self service.

Grazie all’investimento fatto sono stati realizzati anche parcheggi pubblici, un’area bike sharing e postazioni per la ricarica delle auto.