VASTO INCENDIO A CAPESTRANO: VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

CAPESTRANO – Vasto incendio in corso a Capestrano (L’Aquila) dove, dalla tarda mattinata, le fiamme divampate dalle sterpaglie continuano a generare preoccupazione visto che sono arrivate a ridosso delle abitazioni.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco.

In azione due elicotteri, uno della Regione Abruzzo e uno dei vigili del fuoco, che stanno intervenendo anche con squadre di terra.

Le fiamme si stanno avvicinando alle abitazioni, ma per il momento non è stata disposta evacuazione, anche se molti residenti si sono

precipitati in strada.

Per accertare la natura dell’incendio sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Sulmona

Attimi di apprensione per i volontari e gli ospiti a quattro zampe del rifugio “4 caniperstrada”: “Oggi a Capestrano è stata una giornata terribile! Il nostro rifugio era circondato dalle fiamme! Ringraziamo i vigili del fuoco, la Protezione civile sezione Capestrano, il comandante della stazione dei carabinieri di Capestrano e l’amministrazione comunale! Ma un grazie particolare va a Clorinda Tagliente, che, anche a distanza controlla i nostri pelosetti! Con queste temperature stiamo attenti anche a buttare le cicche di sigarette, il caldo il vento caldo non aiutano! Prestiamo attenzione grazie”.