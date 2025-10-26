VASTO: INCENDIO DOMATO, TORNANO A CASA LE FAMIGLIE EVACUATE, CONTINUA MONITORAGGIO

VASTO – È stato domato, dopo una lunga giornata, l’incendio divampato ieri mattina nella contrada Sant’Antonio Abate, in località via Lota, a Vasto (Chieti).

La Prefettura – viene spiegato in una nota – ha attivato fin dalla mattinata il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), al quale hanno partecipato il sindaco Di Vasto,Francesco Menna, i rappresentanti delle Forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco di Chieti, dell’Agenzia regionale di Protezione civile e del 118.

A scopo precauzionale, con la collaborazione del sindaco e di 4 squadre di protezione civile comunale, sono state evacuate 8 famiglie dalle abitazioni situate in prossimità dell’area dell’incendio, che a causa del vento si stava propagando nei terreni scoscesi circostanti.

Per le operazioni di spegnimento nell’area, particolarmente impervia, oltre alle 4 squadre dei Vigili del Fuoco e alla presenza di 4 autobotti fornite dal Comune di Vasto, sono intervenuti un elicottero dei Vigili del Fuoco , che ha effettuato 4 lanci, e due velivoli Canadair, che hanno effettuato 31 lanci.

Nella serata, le fiamme sono state domate e le famiglie, su disposizione del DOS, sono potute rientrare nei rispettivi alloggi, permanendo la presenza di squadre dei Vigili del Fuoco e dei volontari di protezione civile comunale per il monitoraggio di eventuali riattivazioni delle fumaiole.

Sull’area interessata, le Forze dell’ordine continuano a garantire lo svolgimento dei servizi di vigilanza e controllo.