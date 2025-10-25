VASTO: INCENDIO IN ZONA MONTEVECCHIO, VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO DA ORE

VASTO – È scattato l’allarme questa mattina a Vasto (Chieti) per un incendio divampato in località Montevecchio.

Le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco e della protezione civile vanno avanti da ore.

Nonostante l’intervento degli elicotteri e l’importante spiegamento di uomini e mezzi, le fiamme continuano ad avanzare, anche a ridosso delle abitazioni e del viadotto dell’autostrada A14.

L’incendio, secondo quanto appreso, sarebbe partito da alcune sterpaglie in un’area particolarmente impervia. Al momento non si conoscono le cause del rogo.