VASTO: INDAGINI IN CORSO PER ACCOLTELLAMENTO BUTTAFUORI A TERMOLI DURANTE AGGUATO DI 10 PERSONE

VASTO – Indagini in corso anche a Vasto, per risalire ai responsabili dell’accoltellamento di un buttafuori aggredito e ferito con otto coltellate giovedì sera a Termoli. L’uomo, 38 anni, di Campobasso, non è in pericolo di vita grazie all’intervento di un collega che a sua volta è stato ferito

Gli aggressori, una decina di giovani, indossavano cappellini e passamontagna per nascondere il loro volto.

Gli investigatori in un primo momento hanno pensato ad una spedizione punitiva organizzata da rivali che si occupano di sicurezza. Poi però le indagini hanno preso un’altra piega. Il gruppetto di giovani era armato di coltelli e altri oggetti usati dai picchiatori. Arrivati davanti al locale in cui lavorava il ferito, si sono diretti verso il buttafuori e lo hanno accerchiato. Non si sarebbe trattato di una rissa, dunque, ma di una vera e propria spedizione punitiva. Gli autori sono fuggiti via dopo aver colpito ripetutamente il trentottenne.

I carabinieri però hanno individuato una importante traccia che porta nel Vastese e su quella stanno lavorando in queste ore.