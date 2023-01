VASTO: INIZIATIVA A 100 GIORNI DALL’ARRIVO DEL GIRO D’ITALIA, “LA BAGNANTE” SARA’ ILLUMINATA DI ROSA

VASTO – A 100 giorni dall’inizio del Giro d’Italia Vasto si prepara ad ospitare la tappa prevista in città illuminando di rosa la Bagnante a Vasto Marina. L’iniziativa di illuminare i monumenti, le piazze, le vie e i luoghi più caratteristici coinvolgerà tutte le città che ospiteranno il Giro d’Italia.

“Nell’attesa di rivivere ancora una volta il grande sogno del ciclismo italiano, Vasto questa sera dalle 17.30 illuminerà la Bagnante – hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore allo Sport, Carlo Della Penna – uno dei monumenti più amati, in omaggio al Giro. La carovana rosa lunedì 8 maggio partirà da Vasto per la terza tappa, che si concluderà a Melfi in Basilicata. Stiamo lavorando già da tempo per organizzare al meglio questo grande evento sportivo, che ancora una volta torna in città. Il Giro d’Italia consentirà a Vasto di ospitare tantissimi sportivi e appassionati e allo stesso tempo sarà un ottimo veicolo di promozione”.