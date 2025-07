VASTO: LA FORGIA E BOCCHINO, “CONCLUSO ITER ASSUNZIONE 8 ANESTESISTI, VERSO RIDUZIONE LISTE ATTESA”

VASTO – “Si è concluso l’iter per l’assunzione e la stabilizzazione di 8 anestesisti, tra specializzandi e specialisti, all’ospedale San Pio di Vasto. Un risultato importante che dà respiro ad una struttura cruciale come l’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione, contribuendo ad alleggerire la pressione sul personale sanitario e garantendo un miglioramento dei servizi per i cittadini, in particolare nella riduzione delle liste d’attesa per gli interventi chirurgici”.

Ad annunciarlo è Saverio La Forgia, responsabile del Dipartimento regionale Sanità della Lega.

“Come Lega – sottolinea – abbiamo seguito con attenzione ogni fase del percorso di stabilizzazione, sollecitandone l’accelerazione affinché si potesse assicurare continuità e qualità nelle prestazioni chirurgiche programmate”.

Soddisfazione viene espressa da Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale della Lega, che ha seguito in prima persona la vicenda: “Nelle settimane scorse – spiega – abbiamo più volte chiesto alla Direzione Generale della ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti di chiudere con urgenza questo iter, consapevoli della criticità del reparto e dell’ospedale stesso. Oggi raccogliamo i frutti di un impegno concreto: la salute dei cittadini è al centro della nostra azione politica e continueremo a vigilare affinché gli organici siano sempre adeguati alle esigenze del territorio”.