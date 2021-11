VASTO, LAVORATORI FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO: SINDACO MENNA CHIEDE CONSIGLIO STRAORDINARIO

VASTO – “Trecento lavoratori della Fondazione Padre Alberto Mileno di Vasto Marina rischiano di perdere il posto di lavoro e la successiva riduzione di personale ridurrà anche l’importante quanto necessario servizio che la struttura offre agli utenti di Vasto e del Vastese. E’ per questo che formalizzerò a breve la richiesta di un consiglio comunale straordinario al fine di affrontare, chiarire e risolvere, in maniera celere e definitiva, la drammatica situazione che i lavoratori stanno da tempo vivendo”. Lo afferma il sindaco di Vasto, Francesco Menna che ringrazia il segretario della Uil Fpl, Camillo Di Felice e il Consigliere regionale del M5S, Pietro Smargiassi con i quali ieri ha avuto una interlocuzione per affrontare tale problematica.

“Convocherò a Palazzo di Città l’Assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, i rappresentanti politici regionali locali di maggioranza e di opposizione, le sigle sindacali e le istituzioni locali al fine di trovare una soluzione che eviti i licenziamenti dei lavoratori e la successiva riduzione degli efficienti servizi che la struttura ha sempre garantito”, rimarca Menna.

“Mi auguro che l’Assessore Verì e il Governatore Marsilio partecipino al consiglio comunale.Trovare una soluzione è ora questione non più rinviabile. Mi auguro che da parte di tutti i rappresentanti politici ci sia convergenza sulla risoluzione del problema. Dinanzi alla perdita di posti di lavoro e alla riduzione di servizi essenziali ai cittadini, non ci devono essere appartenenze politiche. Si lavori dunque tutti insieme affinché si scongiuri il peggio”, conclude Menna.