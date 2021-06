VASTO, LAVORI A PUNTA PENNA PER IL RIFACIMENTO DELLE SCALETTE DISTRUTTE DALL’INCENDIO

VASTO – “Questa mattina sono iniziati i lavori di ripristino delle scalette e della passerella per accedere alla spiaggia di Punta Penna, danneggiate in seguito al terribile incendio che ha colpito la Riserva di Punta Aderci la scorsa estate”.

Lo dichiarano il sindaco di Vasto, Francesco Menna e l’assessore alle Politiche Ambientali, Paola Cianci.

La ripresa di quell’area è avvenuta in tempi rapidi grazie alla natura che ha fatto spontaneamente il suo corso e all’impegno dell’Ufficio Parchi di Riserve e della gestione che fa capo alla Cooperativa Cogecstre. L’estate è iniziata e i visitatori della Riserva sono già numerosi e sempre di più attratti dalle bellezze naturalistiche e dai servizi offerti come il noleggio delle bicilette e canoe, dai percorsi trekking e bike e dal mare e spiaggia Bandiera Blu che stimolano forme di Turismo Sostenibile che mettono al centro la valorizzazione dell’ambiente. Tutto questo rappresenta una priorità della nostra agenda politica – concludono sindaco e assessore – perché crediamo fermamente che gli investimenti in tal senso rappresentino il volano per la ripresa post pandemia e lo sviluppo economico del nostro territorio”.