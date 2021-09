VASTO, LAVORO GIOVANILE: FIRMATO STAMANE PROTOCOLLO PER ISTITUZIONE 30 BORSE DI STUDIO

VASTO – È stato firmato questa mattina, presso la sala parrocchiale della chiesa di Santa Maria del Sabato Santo, del parroco Don Antonio Totaro, il Protocollo d’Intesa per l’istituzionedi 30 borse di studio finalizzate ad agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani della Città del Vasto.

L’iniziativa, interamente finanziata da una società per azioni leader nel settore della formazione che ha messo a disposiIone le borse di studio, è partita dalla consigliera regionale Sabrina Bocchino. Ed è stata favorevolmente accolta da S.E.R. Mons. Alberto Tricarico, arcivescovo titolare di Sistroniana, nunzio apostolico. Nel suo intervento, prima dell’apposizione delle firme, ha raccontato del legame con la nostra terra per la presenza in città di parenti stretti.

Si è poi soffermato sulla necessità di donare le “borse di studio” a studenti innanzitutto “meritevoli” e soprattutto che ne abbiano davvero bisogno. Sarà quindi compito dei parroci, che hanno meglio la percezione all’interno delle loro comunità, definire a chi attribuire tale merito. S.E. ha poi speso parole di elogio per la consigliera regionale che dall’inizio del suo mandato si è sempre prodigata per la crescita di questo territorio.

All’incontro hanno ovviamente partecipato i vertici societari dell’azienda che ha raccolto l’invito della consigliera regionale. Un’iniziativa che sicuramente darà respiro a quelle famiglie che altrimenti farebbero fatica a far proseguire gli studi ai propri figli.