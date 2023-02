VASTO: LO STADIO ARAGONA RIAPRE AL PUBBLICO

VASTO – Lo Stadio Aragona di Vasto (Chieti) sarà riaperto al pubblico.

È quanto ha stabilito la Commissione di Vigilanza Comunale dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalla A.S.D. Vastese Calcio 1902.

“Ringraziamo la Vastese Calcio, la ditta Media Edil che ha realizzato i lavori e il consigliere regionale Pietro Smargiassi per l’emendamento che ha concesso 200mila euro per l’esecuzione dei lavori necessari alla riapertura dello stadio. L’obiettivo dell’Amministrazione – dichiara in una nota il sindaco Francesco Menna – era quello di restituire alla città uno stadio sicuro ed efficiente. Domenica sarà una bella giornata di festa”.

L’impianto, di proprietà del Comune di Vasto, era stato chiuso al pubblico con ordinanza sindacale nel 2021 per diverse criticità che potevano incidere sulla solidità e sulla sicurezza dello stadio oltre che sull’adeguatezza delle uscite addette a sgomberarlo.

Gli interventi realizzati nei mesi scorsi hanno permesso di rendere la struttura pienamente confacente ai previsti standard di sicurezza ottenendo dunque l’agibilità e l’autorizzazione per l’ingresso al pubblico per un numero massimo complessivo di 4140 spettatori, così ripartito:

Settore A (Ospiti) – Curva Tobruk spettatori 1379;

Settore B (Distinti) – Settore Tobruk spettatori 299;

Settore C (Tribuna Centrale) – spettatori 869;

Settore D (Distinti San Michele) – spettatori 749; Settore E (Curva San Michele) -spettatori 780;

Postazioni spettatori diversamente abili n. 4 sotto tribuna;

Personale dello Stadio totale 60 persone (40 atleti e 20 addetti).

“Come anticipato – concludono Menna e Della Penna – ora lo stadio Aragona garantirà maggiore sicurezza e favorirà il rilancio in termini di offerta di servizi per lo sport per l’intera comunità locale. La Vastese Calcio potrà dunque ora tornare ad usufruire dell’impianto continuando allo stesso tempo il proprio percorso sportivo, che siamo certi sarà ricco di successi supportati anche dall’immancabile affetto dei tifosi e simpatizzanti. Forza Vastese!”.