VASTO, LOCALITA’ VIGNOLA: SOPRALLUOGO PER VERIFICARE I DANNI CAUSATI DALL’EROSIONE

VASTO – Ieri il vice sindaco e assessore con delega ai Lavori Pubblici, Licia Fioravante, insieme al dirigente Luca Mastrangelo, l’ing. Ferri, responsabile del Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo, ai tecnici della Regione e del Comune di Vasto: Luca Giammichele e Franco Del Bonifro, ha voluto verificare con un sopralluogo i danni causati alla costa in località Vignola.

“Abbiamo constatato – ha evidenziato l’assessore Fioravante – l’attività invasiva dell’erosione, che ha provocato il crollo di un intero muro e di un albero. C’è una parte pericolante e si suppone che alla prossima mareggiata possa venire giù. Situazione pericolosa per quell’area anche se ora non è molto frequentata”

“Pertanto – concludono sindaco e assessore – verrà emanata una ordinanza per interdire l’area. Abbiamo chiesto alla Regione di intervenire con urgenza per preservare quel tratto di costa. Il finanziamento di 3,5 milioni di euro finalizzato alla difesa di quel tratto di litorale deve essere utilizzato il prima possibile per evitare il peggio”.