VASTO, LUNGOMARE CORDELLA: NUOVO DIVIETO DI BALNEAZIONE ZONA BAGNANTE

VASTO – Valori “non conformi”, per i risultati analitici microbiologici dei campionamenti di ieri, 31 maggio, sui punti di prelievo per la balneazione nell’area denominata Lungomare Cordella Monumento alla Bagnante, a Vasto (Chieti): per questo motivo è stato disposto il divieto di “balneazione temporaneo”.

L’ordinanza sindacale, si legge in una nota, è arrivata a seguito della comunicazione del Distretto Provinciale di Pescara dell’Arta.

Il provvedimento era già stato disposto nei giorni scorsi, il 26 maggio, e poi revocato dopo nuove analisi.

