VASTO MARINA: AMPLIATE LE AREE DI SUOLO PUBBLICO AI FINI DI UNA MIGLIORE OFFERTA TURISTICA

VASTO – In merito alla viabilità a Vasto Marina (Chieti) sono state ampliate le aree che consentiranno dal 4 aprile al 12 ottobre 2025 l’occupazione di suolo pubblico, al fine di garantire la migliore offerta turistica all’area aperta.

Le zone interessate resteranno libere alla circolazione veicolare. Nello specifico le strade coinvolte sono Viale Dalmazia e Piazza Capitano Olivieri (zona pizzeria Ippocampo) e sarà comunque garantito il transito delle auto. Sarà istituita anche quest’anno la ZTL, sempre su Lungomare Cordella, (ristorante La Rusticana), nel tratto compreso da via Sauro alla ex via Cipro dove sarà garantito come sempre l’accesso ai residenti. L’isola pedonale su Viale Dalmazia, (dal Pub Freedom fino a Ciak), sarà attivata dal 20 luglio al 31 agosto dalle 21:00 alle 02:00 del mattino.