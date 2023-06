VASTO MARINA: NUOVA AGGRESSIONE DI UN CANE A TURISTA, GLI ANIMALISTI, “E SE FOSSE PADRONALE?”

VASTO – Un’altra persona aggredita a Vasto Marina da un cane selvatico nei pressi del monumento della Bagnante, sul lungomare nord. Una turista di 46 anni di Bologna è stata azzannata a una coscia. “All’inizio si era parlato di un lupo per poi deviare sul cane selvatico a questo punto visto che non si riesce ad identificare l’animale intanto si può provvedere a verificare tramite un esame del dna lasciato dal cane sulle ferite inferte se di lupo o di cane si tratta- scrivono gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente” in modo da circoscrivere le ricerche e capire se si tratta sempre dello stesso cane poi crediamo che sia buona cosa estendere le ricerche tra i cani cecoslovacchi detenuti nella zona perchè visto che le fototrappole e la gabbia trappola non hanno dato fino ad ora esito positivo, non escluderemmo a priori che possa trattarsi di un cane di proprietà che ogni tanto fugge da casa e si avventura in spiaggia colpendo il malcapitato di turno”.

[mqf-dynamic-pdf]