SAN SALVO – La scorsa notte a Vasto Marina, precisamente in via Donizetti, ignoti hanno asportato un’Alfa Romeo Stelvio ai danni di una persona domiciliata in città per motivi di lavoro.

La vittima ha presentato subito denuncia negli Uffici del Commissariato di Vasto.

Immediatamente i dipendenti del commissariato hanno attivato le operazioni di ricerca, che hanno avuto come risultato nella stessa tarda mattinata, il ritrovamento dell’auto ad opera della Polizia di Stato in San Severo.