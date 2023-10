VASTO, MENNA: “FDI CONTRIBUISSE A REALIZZARE I PROGETTI PRESENTATI PER I FONDI FSC”

VASTO – “Mentre Ancona diventa l’aeroporto d’ Abruzzo, il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Piernicola Carlesi, è da mesi in decollo verso le elezioni regionali di marzo 2024″.

Lo scrive in una nota il sindaco di Vasto (Chieti) Francesco Menna, che spiega: “Il coordinatore cittadino del partito della premier Giorgia Meloni e del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio critica la mia richiesta per i Fondi FSC. A suo dire ho presentato una lista della spesa esorbitante, 143 milioni di euro per lui sono troppi. Si deduce quindi che Piernicola Carlesi non ha interesse a realizzare a Vasto gli interventi indicati nella richiesta dei fondi. Al disinformato coordinatore è forse sfuggita, perché intento a partecipare quest’estate alle sagre ed a riconfermare il direttore generale della Asl, Thomas Schael che ha distrutto la sanità del Vastese e non solo, la lettera che il coordinatore regionale della lista del presidente, Terenzio Rucci (FdI) ha inviato, a ridosso di Ferragosto, ai sindaci della nostra Regione”.

“Nella lettera – ricorda Menna – si annunciava che il presidente Marsilio aveva ottenuto ‘nella nuova programmazione dei fondi di sviluppo e coesione un importo pari a 1.250.000.000,00 euro contro i soli 700 milioni del master Plan’. Da Terenzio Rucci (coordinatore della lista del Presidente Marsilio) l’appello ad unirci ‘con senso civico e con rispetto reciproco in un progetto di civiltà e di progresso’ aiutandolo a ‘individuare i punti di programma amministrativo’. Da sindaco che ama la sua città e che lavora per la sua crescita e il suo sviluppo, e nel ruolo istituzionale che ricopro scevro delle appartenenze politiche e partitiche, ho indicato quelli che sono i punti e gli interventi necessari per Vasto e sui quali la Regione Abruzzo può e dovrebbe intervenire in virtù anche dei fondi FSC annunciati da Marsilio”.

“In merito poi alle opere pubbliche che Carlesi denuncia aspettano da 20 anni di essere realizzate condivido pienamente con il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, mi chiedo quindi perché il problema di Fosso Marino non è stato risolto già negli anni Novanta. Ricordo inoltre che sono sindaco dal 2016 e non avrei potuto risolvere problemi in un periodo precedente alla mia elezione. Quindi, e concludo, invito il coordinatore locale di FdI, Carlesi a connettersi con le fogne, le acque bianche, il terminal bus e i tanti progetti che potrebbero fare bene alla città. Ad indicare quelli che sono gli interventi e le opere necessarie per la nostra città a carico anche della Regione Abruzzo è mio dovere ed onere (visto anche l’invito di Terenzio Rucci a farlo). Ed è dovere ed onere degli esponenti locali di Fratelli d’Italia e del centrodestra locale fare altrettanto in virtù anche della filiera regionale da loro tanto vantata ma che nulla ha portato alla nostra città”.

“Tanto dovevo per chiarezza ai cittadini e per far comprendere loro quanto disinteresse reale c’è da parte degli esponenti locali del centrodestra che parlano senza cognizione di causa e che da sempre accusano l’amministrazione comunale senza giustificazione alcuna. La cosa preoccupante è che da qui a Marzo ne sentiremo, purtroppo, davvero tante. Ma sarà mio dovere ed onere riportare la verità dei fatti come ho sempre fatto! A testa alta e a schiena dritta!”, chiosa Menna.