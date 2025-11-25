VASTO: MINACCE AL SINDACO MENNA, SCRITTA SU PISTA CICLABILE, SOLIDARIETA’ DALL’ANCI

VASTO – Gravi minacce ed ingiurie al sindaco del Pd di Vasto Francesco Menna: dopo ingiurie sui social sulla pista ciclabile della marina Sud è comparsa una scritta in cui i nomi del sindaco Menna e dell’assessore alla Polizia municipale, Carlo Della Penna, sono stati accostati a quello di un terzo individuo insieme al termine “mafia”.

Menna ha già presentato denuncia e sono in corso le indagini.

“Ho denunciato, non ho paura. È solo la conseguenza di attività che perseguo dall’inizio della mia legislatura come sgomberi, lotta all’evasione e all’illegalità. È un gesto vile che offende non solo me e l’amministrazione, ma l’intera comunità”.

Solidarietà da parte dell’Anci Abruzzo, per voce del presidente Pierluigi Biondi, sindaco dell’Aquila.

“Colpire un sindaco significa colpire la prima linea della Repubblica. È un segnale pericoloso che va condannato con fermezza. Chi prova a intimidire un sindaco non colpisce un uomo solo, ma tenta di incrinare il rapporto di fiducia tra lo Stato e le comunità. A Francesco Menna esprimo la mia solidarietà personale e quella di tutta Anci Abruzzo. La responsabilità verso i cittadini non si misura sulla convenienza, ma sul coraggio di continuare ad amministrare anche nei momenti più difficili”. Anci Abruzzo seguirà l’evolversi della vicenda e ribadisce “piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura”.