VASTO: MONTEODORISIO ELETTO NUOVO COORDINATORE DI FORZA ITALIA IN CITTA’

VASTO – Antonio Monteodorisio è stato eletto per acclamazione coordinatore cittadino di Forza Italia a Vasto (Chieti): questo il risultato del congresso degli azzurri andato in scena questa mattina.

Come fa sapere una nota, erano presenti il coordinatore provinciale di Forza Italia e sottosegretario regionale Daniele D’Amario, Manuele Marcovecchio, consigliere regionale nella scorsa legislatura, il coordinatore provinciale di Forza Italia giovani Mauro Mammarella,il responsabile regionale dei Seniores Filippo Arbore e cittadino Giovanni Uselli, rappresentanti del partito nel territorio come Daniele Carlucci, sindaco di Scerni, Gilberto Testa, coordinatore degli azzurri ad Atessa, e tanti tesserati e sostenitori.

Antonio Monteodorisio, Consigliere comunale attualmente in carica, “avrà il compito di guidare il movimento locale con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza di Forza Italia sul territorio e di preparare una squadra forte e coesa per le prossime elezioni amministrative del 2027 a Vasto”, continua la nota. Queste, invece, le prime parole di Monteodorisio da coordinatore cittadino: “Ringrazio i vertici di Forza Italia per la fiducia accordatami. Adesso con gli iscritti apriremo un confronto sereno guardando alle prossime scadenze elettorali e soprattutto per costruire un alternativa di governo alla guida della nostra città”.