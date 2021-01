VASTO: MORTO PER COVID GIUSEPPE CATANIA, DECANO DEL GIORNALISMO ABRUZZESE

VASTO – Il covid ha ucciso Giuseppe Catania, decano del giornalismo vastese ed abruzzese. Il 3 gennaio aveva compiuto 91 anni. Nato nel 1930 in provincia di Messina si era trasferito a Vasto con la famiglia nel 1943. Per oltre 60 anni ha raccontato con i suoi articoli la vita vastese.

A ricordarlo anche il vescovo Giuseppe Forte.

“Ho appreso della morte del Cav. Giuseppe Catania -scrive Forte – , che per anni ha collaborato da Vasto con generosità e intelligenza, da raffinato giornalista qual era, al giornale diocesano Amico del Popolo, coniugando affidabilità nella documentazione a lucidità e trasparenza nel presentare il punto di vista della fede cristiana, in piena e obbediente sintonia con i Pastori della Chiesa. La nostra Arcidiocesi di Chieti-Vasto gli deve molto e chiedo perciò di ricordarlo nella preghiera, in particolare nelle celebrazioni eucaristiche. Possa dal cielo continuare ad accompagnare il nostro cammino, intercedendo per noi nella comunione con la Vergine Madre Maria, da lui tanto amata, San Giuseppe, San Michele, San Giustino e tutti i Santi, da lui venerati con devozione e fede viva. Ai Suoi Cari la mia benedizione e la vicinanza con la preghiera e il cuore”.

Download in PDF©