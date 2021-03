VASTO: BOCCHINO (LEGA), “FONDI PERSI, MENNA SINDACO NON ALL’ALTEZZA”

VASTO – ” I fatti parlano da soli e non c’è bisogno di cercare la scucitura politica di parte : l’Amministrazione a capo del Comune di Vasto non è all’altezza di guidare la nostra città. Il Ministero degli Interni con decreto del 23 febbraio 2021 ha escluso i progetti presentati dalla Giunta Menna concernenti la messa in sicurezza del territorio, emendamento voluto dal nostro segretario nazionale Matteo Salvini, per un errore di compilazione della domanda al bando ” .

Lo dichiara Sabrina Bocchino ( Lega ), segretario Ufficio di Presidenza e consigliere regionale, che scrive :

” E’ inaccettabile che, in piena crisi sanitaria e quindi economica, si possa agire con una simile superficialità che penalizza il nostro territorio con un ammanco di 4 progetti dal valore di 4.950.000,00 euro. I cittadini devono sapere quanto accaduto ” conclude la Bocchino.