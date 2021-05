VASTO, NEI PROSSIMI GIORNI INIZIERANNO I LAVORI ALLA SCUOLA RITUCCI CHINNI

VASTO – Il sindaco di Vasto Francesco Menna e l’ assessore alle Politiche scolastiche Anna Bosco informano che è stata aggiudicata oggi, 17 Maggio 2021, la gara per i lavori di adeguamento statico della Scuola Primaria Ritucci Chinni in via Alcide De Gasperi per un importo complessivo di contratto di 366.228 euro.

I lavori inizieranno con somma urgenza nei prossimi giorni.

Ad aggiudicarsi la gara la società Co.Ge.Co Costruzioni Srl di Arce (Frosinone)

Il sindaco e l’assessore Anna Bosco, insieme al Rup Ing. Francesca Gizzarelli già nei giorni scorsi avevano incontrato in un Municipio una delegazione di genitori e insegnanti della Scuola Primaria con la Dirigente Scolastica della Nuova direzione didattica Concetta delle Donne.

I lavori andranno avanti per tutta l’estate al fine di poter restituire la scuola il prima possibile alla fruizione degli studenti attualmente ospitati presso l’Oratorio dei Salesiani e la Parrocchia di San Marco.