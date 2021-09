VASTO, NELL’EX DISCARICA VALLONE MALTEMPO UNO SPAZIO PER LO SGAMBAMENTO DEI CANI

VASTO – Dopo la messa in sicurezza permanente dell’area dell’ex discarica di Vallone Maltempo, verranno realizzati dei terrazzamenti e uno spazio dedicato allo sgambamento dei cani. Superficie dove gli amici a quattro zampe potranno correre e giocare.

L’attuale canile municipale verrà smantellato e ricostruito sui terreni già acquisiti in località “Cipraneto” dove troveranno ospitalità oltre 200 cani. Sarà inoltre realizzata una struttura che ospiterà un ufficio, la medicheria, i servizi igienici oltre ad una sala riunioni ed una foresteria.

L’intera area esterna verrà recintata, pavimentata all’ingresso e nelle zone circostanti l’edificio principale, saranno realizzate delle aree verdi e un sistema fognario mediante fossa Imhoff con impianto di fitodepurazione.

Un traguardo che si avvia dunque al raggiungimento e che vedrà a breve il conseguimento di un risultato importante che non solo chiude definitivamente la questione delle bonifiche delle discariche, ma permette anche di far rientrare nella disponibilità del Comune di Vasto, una infrastruttura idonea ad accogliere in maniera decorosa i cani di cui si prendono cura con grande amore i volontari dell’Associazione Amici di Zampa.

Gli interventi che verranno realizzati sono stati progettati tenendo conto degli impatti sulle componenti ambientali sia in fase di realizzazione, che in fase di esercizio dell’opera.

Un progetto sul quale l’Amministrazione comunale ha investito e creduto molto in questi anni.