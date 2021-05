VASTO, NUOVA CUCINA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA SAN LORENZO

VASTO – La scorsa settimana è finalmente entrata in funzione la cucina della Scuola dell’ Infanzia San Lorenzo di Vasto, che è una scuola a tempo pieno con l’obbligo di garantire il servizio di refezione scolastica.

“L’Amministrazione Comunale di Vasto nell’ambito della nuova gestione del servizio mensa – hanno dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna e l’assessore con delega alle Politiche scolastiche, Anna Bosco – ha voluto che venisse rinnovato è riattivato il locale mensa, che era già presente nel plesso ma dismesso in virtù del numero ridotto di alunni frequentanti il plesso. Di fronte alla volontà di valorizzare ed arricchire l’offerta dei servizi scolastici del plesso l’Amministrazione di Vasto ha voluto che venissero rinnovati gli arredi ed elettrodomestici per la cucina e che venissero adeguati gli spazi spogliatoio/ servizi igienici esclusivi per il personale della mensa”.

Il giorno 18 Maggio 2021 ci sarà l’inaugurazione in sede alla presenza del Dirigente Scolastico Concetta delle Donne, dell’ Amministrazione Comunale, di una rappresentanza del Comitato di quartiere San Lorenzo, e della società EP+SAGIFI.

Nel pomeriggio inoltre è convocata presso il Comune di Vasto la riunione della Commissione Mensa per raccogliere pareri e comunicazioni dei genitori.