VASTO, NUOVE MODALITA’ DI VISITA DEI MUSEI CIVICI DI PALAZZO D’AVALOS

VASTO – Dal 6 agosto 2021 per accedere ai Musei Civici di Palazzo d’Avalos, in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, previste per tutti i luoghi di cultura italiani (rif. D.L. 105 del 23 luglio 2021), è necessario esibire il Green Pass insieme a un documento di identità. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.

La Certificazione verde Covid-19 – Eu digital Covid è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

– aver fatto la vaccinazione anti Covid-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale)

– essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore

– essere guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi

Per ognuna di queste condizioni è necessario comunque ottenere la certificazione Green Pass da mostrare all’ingresso. Per maggiori informazioni sulle modalità per avere Green Pass consultare il sito www.dgc.gov.it

Rimangono inoltre in vigore le regole di comportamento ormai consolidate: rilevamento della temperatura, uso della mascherina, igienizzazione delle mani, rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro. Sono previsti percorsi d’ingresso e di uscita differenziati e, in caso di grande affluenza di pubblico, il personale provvederà a contingentare gli ingressi.

INFO

Musei Civici di Palazzo d’Avalos, p.zza Lucio Valerio Pudente 5 Vasto (CH)

Tel 0873.367773 (in orario di apertura) e 334.3407240, palazzodavalos@archeologia.it

www.museipalazzodavalos.it, facebook: Palazzo d’Avalos – Meraviglia d’Abruzzo