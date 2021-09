VASTO – Un nuovo ristorante McDonald’s a Vasto.

A darne notizia, in una breve nota, il Comune di Vasto, annunciando la presentazione del progetto in una conferenza stampa che si terrà domani, alle 11, nella sala consiliare. Al momento non sono state forniti ulteriori dettagli ma, secondo quanto appreso, la nuova attività dovrebbe aprire entro l’anno.