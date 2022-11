VASTO: OLTRE 300 CITTADINI SOTTOPOSTI A SCREENING DIABETOLOGICO, SU INIZATIVA LIONS CLUB

VASTO – Sono state ben 300 le persone che hanno scelto di sottoporsi alla campagna di screening diabetologico gratuito promosso dai tre Lions Clubs di Vasto (Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Vasto Host e Vasto New Century), con il patrocino del Comune di Vasto e dell’AILD-Associazione Italiana Lions per il Diabete, all’interno della fiera mercatale nazionale Trofeo Bancarella – Premio Smargiassi che si è svolta domenica.

Persone di età compresa tra i 12 e gli 84 anni, si sono sottoposte alla valutazione della glicemia e delle abitudini alimentari grazie alla presenza di medici, dislocati su tre postazioni, che non hanno lesinato consigli e sorrisi.

Tanti i soci Lions dei tre Club vastesi che hanno collaborato per la riuscita di questo service che copre uno dei 5 service globali dell’Associazione internazionale. E che sia una iniziativa importante e quanto mai attuale lo dimostrano alcuni rilievi che hanno evidenziato criticità da sottoporre immediatamente all’attenzione di specialisti.

Maria Pia Smargiassi, medico nonché presidente del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, sottolinea come ‘con un service di tale portata si cerca di dare risposte al bisogno della prevenzione e della cura e lo abbiamo fatto attraverso lo spirito di servizio che accomuna tutte le iniziative realizzate dai Lions nel mondo. Come medici siamo stati davvero impegnati per tutta la mattinata visto il flusso continuo dei partecipanti, ma la fatica è stata ricompensata dalla consapevolezza e dalla soddisfazione di aver reso un servizio concreto alla nostra comunità’.

Per Maria Grazia Angelini, presidente del Lions Club Vasto Host, ‘grazie alle professionalità mediche che i tre Lions Club di Vasto hanno potuto mettere a disposizione abbiamo realizzato uno screening davvero importante. Fare prevenzione è fondamentale prima che curarsi e noi ci siamo messi a disposizione per rispondere a questa esigenza come facciamo in tante occasioni nel rispetto di una delle linee guida del lionismo che è essere al servizio del territorio’.

‘Abbiamo avuto un’affluenza alle nostre postazioni mediche molto positiva – dice Caterina Morassi, presidente del Lions Club Vasto New Century – I cittadini di Vasto hanno risposto bene al nostro service come sempre fanno ogni anno.

È stata una bellissima giornata che ha visto tutti e tre i Club di Vasto insieme. Risultati che ci regalano entusiasmo e che rappresentano una bella risposta al motto del nostro presidente internazionale Brian Sheehan che ci ricorda che Insieme si può’.