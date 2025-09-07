VASTO: OPERAIO 28ENNE ACCOLTELLATO, INDAGINI IN CORSO

VASTO – Un operaio 28enne è stato ferito a Vasto con un coltello, sembra per motivi di gelosia

Il giovane è stato raggiunto da una coltellata al gluteo, non grave, tanto che si è recato da solo all’ospedale San Pio da Pietrelcina. L’episodio è stato segnalato alle forze dell’ordine.

Il fatto è accaduto in piazza Rossetti poco dopo le 2.30, davanti a un bar del centro.

Il ferimento sarebbe legato a motivi passionali: la vittima stava parlando con una ragazza quando l’aggressore lo ha colpito. Ulteriori dettagli potrebbero emergere dai filmati della videosorveglianza e da eventuali testimonianze dei presenti. L’aggressore rischia una denuncia per lesioni personali aggravate.