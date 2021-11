VASTO, ORDINANZA DI INTERDIZIONE TEMPORANEA AL PUBBLICO. ARAGONA: “SARÀ ADEGUATO ALLE NUOVE NORME”

VASTO – “Lo Stadio Comunale Aragona sarà il primo impianto sportivo a dotarsi di necessari adeguamenti strutturali che, anche in base alle recenti novità normative, consentirà a tutti la partecipazione agli eventi sportivi in piena sicurezza”. A dichiararlo il sindaco di Vasto Francesco Menna commentando l’emanazione di un’Ordinanza con cui sarà temporaneamente vietato l’accesso del pubblico; divieto che scatterà a partire dalla prossima competizione in programma domenica 14 novembre prossimo.

“Una misura, concordata con tutti gli Enti preposti, che mira a tutelare la pubblica incolumità e che durerà il tempo necessario all’adozione di tutti gli interventi necessari per consentire la piena fruibilità della struttura, in completa sicurezza per gli spettatori”.

Le “Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive”, recentemente emanate dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede ulteriori accorgimenti anche in ragione del contrasto alla pandemia da Covid-19. “Accorgimenti – spiega il primo cittadino – che dovremo assumere anche rispetto alla realizzazione di ingressi e servizi igienici indipendenti per i vari settori e all’istituzione di nuovi percorsi di flusso e deflusso”.

“Continua, così – precisa l’assessore allo Sport Carlo Della Penna – un percorso virtuoso di investimento sull’impiantistica sportiva della nostra Vasto che, dopo importanti traguardi raggiunti (come i campi del Quartiere San Paolo e di Vasto Marina) e dopo l’avvio dei lavori presso il campo Ezio Pepe, proseguirà su tutte le altre strutture comunali. Non si tratta solamente di un’osservanza della Legge che prevede un costante monitoraggio delle condizioni di sicurezza degli impianti ma, al contrario, di una scommessa che vedrà impegnata l’Amministrazione Comunale per l’intera durata del mandato”.