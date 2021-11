VASTO: ORDINANZA PER L’ABBATTIMENTO DI 50 CINGHIALI FINO AL 31 DICEMBRE

VASTO – Un’ordinanza sindacale per consentire l’abbattimento di 50 cinghiali fino al 31 dicembre 2021.

Ad annunciarlo il sindaco di Vasto, Francesco Menna: “Al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica e per la sicurezza della circolazione stradale ho disposto l’attivazione del piano di controllo e caccia di selezione al cinghiale in via San Rocco, via Lota e località San Lorenzo, zone dove si registra il maggior numero di segnalazioni pervenute a questa Amministrazione”.

“Il problema della presenza degli ungulati sul nostro territorio – aggiunge l’assessore con delega all’agricoltura, Licia Fioravante – è molto delicato e bisognava agire ed intervenire con la massima tempestività, atteso tutte le segnalazioni di sinistri stradali, di danni ai raccolti e di avvicinamento degli stessi ai centri urbani. L’ordinanza, per motivi di tutela della sicurezza pubblica, è immediatamente esecutiva e con la stessa si può procedere sin da oggi all’abbattimento – compatibilmente con quanto stabilito dall’Ispra e in osservanza delle prescrizioni impartite dalla Provincia, anche per il tramite del comandante della Polizia Provinciale, maggiore Antonio Miri”.