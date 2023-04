VASTO: PER PASQUETTA APERTE ALLE VISITE TERME ROMANE DELL’ANTICA HISTONIUM

VASTO – La Delegazione FAI di Vasto comunica che nel giorno di lunedì di Pasqua il sito archeologico delle Terme romane di Vasto sarà aperto al pubblico, con visite accompagnate a cura dei volontari del FAI alle ore 11.00, 11.30 e 12.00.

Dopo l’interruzione post natalizia, a causa delle condizioni meteo spesso non favorevoli, le aperture in orari antimeridiani dei giorni festivi proseguiranno fino a domenica 14 maggio – compreso 25 aprile e 1° maggio – con visite accompagnate dai volontari del FAI alle ore 11.30 e 12.00.

Il complesso termale dell’antica Histonium – si legge nel depliant informativo del Fai – è il più esteso fra quelli finora rinvenuti nella fascia costiera adriatica centro meridionale. È ubicato in una posizione privilegiata dalla quale è possibile godere della vista del cosiddetto “golfo d’oro”, non a caso prescelta dai romani per l’edificazione di questo impianto destinato al relax, al benessere, alla socializzazione. La presenza di due pregevoli mosaici, il mosaico del Nettuno e il mosaico del Mare, testimonia l’importanza della città di Histonium in età imperiale, quando una ricca committenza ne richiese la realizzazione a raffinate maestranze provenienti dal Nord Africa.

Come di consueto, le visite di scolaresche e gruppi, in orari diversi e nei giorni feriali, saranno possibili previa prenotazione telefonica o via mail ai seguenti recapiti: tel. 349 6811863; mail:[email protected]