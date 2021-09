VASTO: PERCETTORI REDDITO CITTADINANZA E SPACCIATORI DI EROINA E COCAINA, ARRESTATA GIOVANE COPPIA

VASTO – Evidentemente il reddito di cittadinanza che percepivano non era per loro sufficiente: l’accusa di detenzione ai fini di spaccio sono stati arrestati a Vasto un 27enne (A.G.) e una 28enne (M.S.), marito e moglie, che avevano straformato casa loro in un market al dettaglio di sostanze stupefacenti.

Dopo gli appostamenti il blitz dei carabinieri della compagnia di Vasto coordinati dal maggiore Amedeo Consales, è scattato il 3 settembre. Sequestrati nell’abitazione 45 grammi di cocaina e 65 grami di eroina, e 4.850 euro suddivisi in banconote di vario taglio e un bilancino elettronico di precisione.

Dagli accertamenti è emerso che percepivano 760 euro mensili di reddito di cittadinanza.