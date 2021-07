VASTO PIANGE IL BAGNINO 21ENNE GUIDO CERULLI, SCONTRO MOTO E AUTO, INDAGINI IN CORSO

VASTO – Ennesima tragedia della strada in Abruzzo. Vasto piange Guido Cerulli, morto a 21 anni vittima di un incidente domenica sera, in sella alla sua moto Kawasaki scontrandosi all’incrocio tra Via Trave e la Statale Adriatica a Vasto con una Mercedes ML, guidata da un turista di 75 anni.

Cerulli aveva appena finito il turno da bagnino nello stabilimento balneare dell’hotel Adriatico.

Sul posto sono arrivati sia i carabinieri che la polizia. Il procuratore capo, Giampiero Di Florio ha aperto un’inchiesta sulla tragedia. I militari dell’Arma, diretti dal maggiore Amedeo Consales hanno compiuto rilievi sul posto e rimesso un primo rapporto in Procura.

Solo al termine degli accertamenti il feretro sarà riconsegnato alla famiglia per le esequie che saranno celebrate nella parrocchia di San Giovanni Bosco.